Le migliori scuole del Nord Sardegna.

Investire sul futuro del proprio figlio o figlia è una delle scelte più difficili per un genitore. La fondazione Agnelli ha pubblicato la nuova edizione del rapporto Eduscopio, una sorta di classifica delle superiori di tutta Italia. Quali sono allora le scuole superiori migliori del nord Sardegna, tra Sassari e la Gallura?

Migliori licei classici.

In Gallura, il migliore liceo classico si trova a Tempio. Il Giovanni Maria Dettori ha ottenuto una percentuale di diplomati del 71.4%, con un indice di Fga (ovvero la media dei crediti/voti) di 68.9. Per quanto riguarda la percentuale dei diplomati, Tempio fa meglio anche di tutto il Nord Sardegna. In provincia di Sassari, il miglior liceo classico è il Manno di Alghero. Ha incoronato in media 70.3% dei diplomati e ha un Fga di 69.47, seguito dal Convitto Canopoleno, col 65,7%, Fga di 66.41 e l’istituto Azuni con il 69.3% dei diplomati e un Fga di 64.71.

Performance peggiori per il classico di Olbia, dove si diploma in regola una media di 57.4% di studenti e un indice di Fga di 63.47, la media peggiore di tutto il Nord Sardegna. La percentuale di chi non prosegue gli studi a Olbia, dopo il classico, è del 19%, con una media superiore di 8 punti dello stesso indirizzo nella Regione. Al Dettori di Tempio, solo il 6% non si iscriverebbe all’università, ottenendo il primato nel Nord Sardegna.

Migliori licei scientifici.

Il miglior liceo scientifico in Gallura è quello di Olbia. I diplomati in regola sono il 63% e un indice Fga di 54.94. Al secondo posto c’è un altro liceo della Gallura, il Falcone-Borsellino di Arzachena, con il 56% dei diplomati in regola e Fga di 55.68. Tuttavia, a Olbia ben 21% dei diplomati non si immatricolano all’università, ma il peggior dato in questo senso, in Gallura, è dello scientifico di Arzachena, con il 23% di chi di ferma al diploma, contro una media isolana del 15%.

A Sassari a scalare la classifica è il Giovanni Spano con il 52.5% dei diplomati in regola, 66.03 di Fga e solo 8% di chi non si immatricola. Al Marconi, se a diplomarsi in 5 anni sono 53.4% degli studenti, ben 12% non iscriverebbe all’università.

Migliori licei linguistici.

I due migliori licei linguistici della Gallura sono a Tempio e La Maddalena. Con un Fga del 54.4, un tasso di diplomati in regola del 57.7% troviamo ancora il liceo Dettori di Tempio al primo posto, seguito dal Garibaldi di La Maddalena, con un Fga di 52.37 e 68% di diplomati in regola.

Tuttavia, solo gli studenti del Garibaldi hanno una percentuale inferiore di chi non prosegue per l’università, ovvero del 25% su una media regionale del 29. A Sassari, il Manno di Alghero performa nel Nord Sardegna per rapporto tra crediti e voti, del 64.23, il numero dei diplomati in regola del 66.4% e solo il 16% di chi sceglie di non immatricolarsi.

