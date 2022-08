I luoghi migliori per godersi lo spettacolo nei cieli della Gallura.

La festa di San Lorenzo, che cade la notte del 10 agosto, è conosciuta come la notte delle stelle cadenti. Questo perché nel cielo, ogni anno e nello stesso periodo, si possono vedere questi fenomeni, che non avvengono soltanto il 10 del mese, ma anche l’11 e il 12.

Tuttavia, è un’usanza cercare il posto migliore per stare con il naso all’insù e godersi lo spettacolo, il giorno del 10 agosto, dove gli amanti di questa giornata usano anche esprimere un desiderio, che riguardano argomenti come l’amore, ma anche il denaro e il successo.

Per vedere le stelle cadenti di San Lorenzo è bene recarsi in luoghi lontani da fonti di luce, come le città. Sono tante le mete ambite da chi vuole scrutarle, che spesso riguardano spiagge. Gli olbiesi scelgono le località di Pittulongu, Porto Istana e Golfo Aranci. A Olbia mete più gettonate sono la spiaggia di La Playa, seguita da Lo Squalo e Bados. Mentre i luoghi migliori dove vedere il passaggio delle stelle cadenti a Golfo Aranci, sono Spiaggia Bianca, le cinque spiagge golfarancine. Anche San Teodoro con le sue ampie spiagge offre una meravigliosa alternativa per trascorrere la notte di San Lorenzo. Tra i consigli figurano ad esempio la Cinta.