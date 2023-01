I dati di novembre all’aeroporto di Olbia.

A Olbia calano i movimenti rispetto al 2021, ma l’aeroporto Costa Smeralda si mantiene con buoni numeri per paseggeri. Lo dice una recente statistica di Assoaeroporti che ha pubblicato sul suo sito i dati relativi al mese di novembre.

Il Costa Smeralda nel mese di novembre ha registrato 681 movimenti, -4,8 rispetto al 2021 ma il 13,3% in più rispetto al 2019. I passeggeri sono stati 58.378, ovvero il 23% rispetto al 2021 e 4,6% rispetto al 2019. Numeri da record nonostante le problematiche della continuità territoriale. L’aeroporto di Olbia supera quindi Alghero per numero di movimenti ( il Fertilia ne ha registrato 596 ), con un calo del -4% rispetto al 2021. Tuttavia, l’aeroporto catalano ha registrato un numero maggiore di passeggeri 73.323, con numeri in crescita rispetto agli scorsi anni.

Il primo aeroporto della Sardegna risulta Cagliari-Elmas, con 1.849 movimenti e un lieve aumento (0,5) rispetto allo scorso anno, ma un calo del 18,9% rispetto al 2019. I passeggeri a novembre 2022 sono stati 238.305, con un aumento del 9,9% rispetto al 2021 e un calo del 17,2 rispetto al 2019. Segue Alghero che mantiene numeri più alti di Olbia in bassa stagione.

