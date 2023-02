Anche Caprera nel Piano della Regione per gli immobili

Anche l’ex Club Med di Caprera è tra le nuove strutture che entrano nel Piano per la valorizzazione degli immobili regionali. Si tratta del “Compendio Ex Militare di Punta Rossa” ed “Ex Club Mediterraneè” nel Comune di La Maddalena – Isola di Caprera; del “Forte Cappellini – Opera Tre Monti” situato nel Comune di Arzachena in località Baja Sardinia; della “Diramazione Marina” situato nel Comune di Castiadas in località Cala Sinzias; parte degli immobili che costituiscono l’“Ex cantina di Castiadas”. Quella dell’ex Club Med è una storia di speranze e fallimenti. Il risultato è un villaggio abbandonato tra i pini di Caprera con un servizio di vigilanza pagato dalla Regione.

“Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale, con particolare riferimento ai beni di interesse culturale, costituisce un obiettivo prioritario del programma di governo di questa maggioranza – spiega l’assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Aldo Salaris -. Già all’inizio di questo percorso, avviato un anno fa da questo assessorato, era stato previsto, in presenza di nuove esigenze o situazioni sopraggiunte, l’aggiornamento o la modifica dell’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione. Oggi l’elenco esistente è stato aggiornato andando ad abbracciare altri quattro immobili considerati strategici sotto diversi profili”.