Chi vede l’autovelox rallenta, ma è soltanto un murale di Manu Invisible

L’autovelox sembra vero, ma è un’opera di Manu Invisible

Singolare iniziativa del Comune di Villaspeciosa: un finto autovelox disegnato da Manu Invisible. Il writer mascherato ha lasciato il segno. Per sistemare gli apparecchi che rilevano la velocità e puniscono i trasgressori servono fondi e precisi requisiti per la posizione. Ma il sindaco ha preferito puntare sull’arte di un murale per arrivare alla sicurezza. “Nuova postazione autovelox? – chiede ironicamente Gianluca Melis su Facebook – Sì (non genererà introito per il Comune). Dentro il centro abitato occorre rispettare i limiti di velocità e i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza”.

“Spero che il bellissimo disegno (Manu Invisible) faccia utilizzare la testa a chi quotidianamente attraversa il paese con l’autovettura e scambia via Matteotti, Via Dante e Via Don Olla, etc. etc. per la Ascari- spiega -. Il 2 marzo ci sarà l’inaugurazione dell’opera d’arte che Manu Invisible ha realizzato per la nostra comunità, l’opera verrà spiegata, con l’auspicio che venga capita, da chi, reputa la velocità un divertimento. Tra qualche giorno ragguagli sull’inaugurazione, per ora piccolo anticipo”.

Anche l’autore ha voluto commentare l’iniziativa annunciata dal sindaco. “Io purtroppo ho preso la multa – ha scritto Manu Invisible tra i commenti -. Neanche l’ho finito di dipingere e mi ha subito scattato una foto”.