Il consigliere regionale Li Gioi sul futuro degli ex Air Italy

Il consigliere regionale Roberto Li Gioi interviene con un’interrogazione sul futuro degli ex lavoratori Air Italy. “Una nuova opportunità per il ricollocamento dei lavoratori Air Italy arriva dalle trattative in corso per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways alla compagnia tedesca Deutsche Lufthansa. Sono quindi partite le interlocuzioni tra il Ministero del Tesoro – che detiene il 100% delle azioni della ex Alitalia – e il vettore di Francoforte per avviare la privatizzazione della compagnia di bandiera. Una notizia sicuramente importante per le eventuali prospettive occupazionali dei lavoratori di Air Italy – spiega l’esponente M5s -.

Il caso in Consiglio regionale

“La Regione Sardegna deve farsi parte attiva per la ricollocazione di questi lavoratori nell’ambito dell’Accordo tra ITA e Lufthansa e sfruttare questa occasione che forse è l’ultima che si potrà cogliere”. Per questo Li Gioi ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale. “Il licenziamento di più di 600 professionisti ha generato e continua a comportare un serio e preoccupante impoverimento del tessuto economico della Sardegna – spiega -. Nonostante nel corso degli anni 2020 e 2021 siano state avviate attività di presa in carico e orientamento e azioni formative per il mantenimento delle competenze e delle licenze attive in favore di comandanti, piloti ed assistenti di volo, moltissimi tra questi sono ancora disoccupati e manca poco allo scadere della Naspi”.

“Nel decreto Milleproroghe, approvato il 30 dicembre 2021 e convertito in legge il 25 febbraio 2022, si stabilisce, tra le altre cose, che per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino del comparto aereo creato appositamente dal governo. Le azioni finora intraprese non esimono quindi le istituzioni ai vari livelli di responsabilità a farsi carico e promuovere ogni misura o azione volta alla rioccupazione di tutto il personale a suo tempo impegnato in Air Italy

S.p.A.”