Il pellegrinaggio dei fedeli.

Sta facendo discutere lo spiacevole episodio successo ieri sera a Nuoro durante il cammino di San Francesco di Lula, il pellegrinaggio più atteso e seguito dai nuoresi.

Secondo quanto raccontano alcuni fedeli pare che don Francesco Mariani abbia sentito alcuni giovani bestemmiare contro Dio durante la processione. A quel punto il sacerdote, preso dalla furia scatenata dalle parole udite contro Dio, ha reagito malissimo verso i giovani. E durante la messa, poco dopo la mezzanotte, ha utilizzato delle dure parole.

Erano circa 800 i fedeli presenti nella chiesa del Rosario a Nuoro e in città non si parla di altro. Alcuni si schierano al fianco del sacerdote, indignati dall’episodio alcuni si schierano al fianco dei giovani, proprio perché giovanissimi. Parole forti durante l’omelia di Don Mariani, che sta facendo discutere la città di Nuoro e non solo. Anche sul web le reazioni sono moltissime.

