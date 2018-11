Nuova allerta meteo.

La Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla che riguarda tutta la Gallura e Olbia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. La nuova criticità è valida dalle ore 14.00 di oggi sino alla mezzanotte di oggi 6 novembre per Olbia e tutta la Gallura. La serata di oggi sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con precipitazioni, da isolate a sparse. I venti saranno deboli, con rinforzi pomeridiani. I mari molto mossi. Mentre per domani 7 novembre sarà una giornata tranquilla senza piogge sparse. Il cielo sarà nuvoloso, le temperature in lieve diminuzione. I venti saranno deboli.

