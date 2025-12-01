Abbanoa collega la nuova rete idrica, niente acqua a Olbia

I lavori alla rete idrica Abbanoa di Olbia.

A Olbia proseguono gli interventi volti a ottimizzare e distrettualizzare le reti idriche comunali: mercoledì 3 dicembre, i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete esistente del nuovo tratto realizzato in via Grecia, all’altezza dell’incrocio con via Svizzera e via Faenza. In parallelo, saranno disconnesse le vecchie condotte ormai obsolete. Durante l’intervento, previsto dalle 8.15 alle 19, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione nelle zone di Zona Bandinu e del centro storico, con il ritorno alla piena funzionalità al termine dei lavori.

Il gestore ha precisato che i tecnici cercheranno di limitare al massimo i tempi di interruzione e di anticipare la ripresa del servizio qualora le operazioni si concludessero in anticipo. Eventuali problemi potranno essere segnalati al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento della ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentare torbidità temporanea dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.