L’arrivo del nuovo anno con Zucchero e Salmo ad Olbia.

Un vasto pubblico di almeno 40.000 persone ha invaso con entusiasmo sia il Molo Brin che il Molo Bosazza, a Olbia, per partecipare allo straordinario concerto di Zucchero Fornaciari e Salmo.

La straordinaria performance di Zucchero Fornaciari a Olbia.

La serata è stata aperta da Zucchero, il quale si è esibito con grande carisma dalle 22:40 fino a 2 minuti prima dello scoccare della mezzanotte. Successivamente, uno spettacolo di fuochi d’artificio ha incantato il pubblico, che ha immortalato gli attimi con numerose foto e video.

Numerosi i giovani presenti per ascoltare i brani Salmo.

È seguita la straordinaria performance di Salmo, il quale ha intrattenuto gli spettatori fino alle 2:30. Diverse migliaia i giovani che sono voluti essere presenti per ascoltare le note del grande artista olbiese.

Un successo nettamente superiore alle aspettative.

I festeggiamenti si sono rivelati un autentico successo per il capoluogo gallurese, come ampiamente dimostrato dai numerosi video provenienti dalle altre piazze della Sardegna. La vivacità e l’energia contagiosa della città hanno trascinato consensi oltre ogni aspettativa, con un trionfo che ha sorpassato la concorrenza. Ciò non solo ha confermato, ma ha addirittura superato le previsioni più ottimistiche, testimoniando la capacità di Olbia di brillare come fulcro di eventi straordinari.

