Il restyling del centro di Olbia.

Partirà la prossima settimana la rivisitazione della viabilità del centro di Olbia. Un restyling necessario per permettere a bar e ristoratori di ampliare gli spazi a loro disposizione andando ad occupare il suolo pubblico.

Nello specifico si rinuncerà ad alcuni parcheggi. Questo permetterà di far guadagnare spazio ai locali, ma anche di sperimentare la realizzazione del percorso ciclopedonale. Verrà, infatti, disegnato un tracciato con segnaletica orizzontale provvisoria che permetterà, con l’utilizzo, di verificarne l’effettiva funzionalità.

Insomma, il centro di Olbia post-Covid prenderà una nuova fisionomia e non è detto che il modello non possa diventare una pietra d’angolo per proseguire con il programma di riqualificazione del salotto buono della città.

(Visited 92 times, 98 visits today)