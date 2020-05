La risposta della Provincia ai balneari.

“La Provincia non è competente e mai lo è stata al rilascio di licenze per le aperture stagionali di attività di somministrazione alimenti e bevande. La Provincia è competente solo al rilascio delle concessioni dei sedimi stradali per il commercio ambulante e ad oggi non vi è alcuna pratica inevasa”.

Il sub commissario della Provincia di Sassari per la zona omogenea di Olbia Tempo risponde alla segnalazione del presidente e segretario regionale di Federbalneari Mario Isoni e Claudio Maurelli con la quale lamentavano tempi fuori misura per ottenere le autorizzazioni.

“Ci sono concessionari che ogni anno sono costretti a presentare le domande per la richiesta della concessione legittima e che ogni volta vengono firmate e rilasciate i primi di giugno e talvolta fine giugno, facendo perdere lavoro prezioso alle piccole realtà locali“, avevano detto i rappresentanti degli operatori. Ma la Provincia ha spiegato di non essere competente sull’argomento.

