Nuovo sit-in per la sicurezza a Olbia, il comitato si struttura

Nuovo sit-in per la sicurezza a Olbia.

Sabato Olbia si è “svegliata” con un nuovo comitato cittadino per la sicurezza, il comitato “Reazione Terranoa“, nato dopo l’iniziativa qualche settimana fa, di un gruppo di trentenni, per la sicurezza e contro il degrado e le aggressioni, fenomeno in crescita in città.

“Si è concluso qualche ora fa il sit-in in piazza Regina Margherita – affermano in un comunicato gli organizzatori dell’iniziativa -. Le ore trascorse in loco ci hanno dato modo di ascoltare la voce di tante persone che, approfittando della nostra presenza, si sono aperte raccontando le esperienze vissute ed esternando il malcontento verso la superficiale gestione del problema da parte delle Istituzioni”.

Da qualche giorno il “gruppo di trentenni” ha deciso di strutturarsi, ma non è intenzionato a “fare politica”: si definisce “comunità di aggregazione“. In un comunicato “Reazione Terranoa” definisce i propri obiettivi: “Sensibilizzare sul tema delle aggressioni e del degrado, che in città sono aumentate in maniera esponenziale nell’indifferenza generale”.

La chiave di tutto è l’attivismo: “Ci occuperemo di divulgare contenuti e presenzieremo attivamente sul territorio cittadino attraverso sit-in e volantinaggi nelle zone interessate da tale fenomeno”

La presa di distanze dalla politica: “Non essendo un’organizzazione politica nè un movimento di contestazione, Reazione Terranoa affronterà questo percorso con un approccio costruttivo e pacifico che possa stimolare le coscienze delle persone a non ignorare e sottovalutare una problematica ormai in continua crescita.

E’ l’amore per la città ad aver dato vita a questo progetto sociale che si augura possa in qualche modo migliorare la qualità della vita della popolazione olbiese”.

