Nuraghi verso il riconoscimento Unesco, il Majori nel progetto pilota

La valorizzazione del nuraghe Majori.

Al Comune di Tempio arriveranno, grazie all’intervento dell’assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu, 2.200.000 euro per il Nuraghe Majori, inserito tra i siti del progetto predisposto per il riconoscimento dei “Monumenti della civiltà nuragica” nella Lista dei Beni Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Si tratta di una procedura lunga e complessa che prevede, per la candidatura vera e propria, la predisposizione di un dossier e di un piano di gestione. “Il primo step della sperimentazione del modello di progettazione è stato sviluppato per quattro siti prototipo individuati nel Nuraghe Santu Antine a Torralba, Santuario di Su Romanzesu a Bitti, Santuario di Santa Vittoria a Serri e, con mia grande soddisfazione, il Nuraghe Majiori a Tempio Pausania – precisa l’assessore Biancareddu che continua -. Il nostro nuraghe non poteva mancare, selezionato per la monumentalità che si esprime nelle sue murature a blocchi poliedrici, di forte impatto visivo, di rilevante interesse scientifico essendo quello che, fra tutti i nuraghi simili, assomma in maniera eloquente la commistione dei due tipi “a tholos” e “a corridoio. Per non parlare della sua ubicazione in un contesto naturalistico di forte rilevanza, ricco di specie arboree e di flora anche rara, arricchito dall’essere il contesto di vita di una specie rara di piccolissimi pipistrelli che hanno eletto a nursery la tholos del nuraghe”.

La rosa dei quattro siti prototipo, scelti tra ben 32 beni archeologici di grande importanza per tutta l’isola, rientra nel “progetto pilota-studio di fattibilità”, finalizzato a sostenere nelle diverse forme necessarie, gli enti locali, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione degli interventi destinati ad assicurare o accrescere l’accessibilità e la fruibilità dei siti individuati nel progetto stesso. Il percorso intrapreso dalla Regione Sardegna, per il quale sono stati stanziati circa 36.000.000 di euro, vuole infatti sostenere e sviluppare tutte le azioni necessarie per poter arrivare al riconoscimento del valore universale eccezionale dal punto di vista storico, artistico e scientifico dei “Monumenti della civiltà nuragica“, nella Lista del Patrimonio Mondiale.

“Dobbiamo crederci e lavorare bene – spiega l’assessore Biancareddu -. É una grande opportunità per tutta la Sardegna e per la ricchezza più grande che abbiamo: le nostre radici, la nostra storia, le nostre tradizioni. La consapevolezza dell’identità del popolo sardo passa innanzitutto dalla conoscenza e dalla salvaguardia dei simboli della nostra storia millenaria”.

Si tratta del più grande intervento sul patrimonio archeologico della Sardegna, unicum eccezionale nel contesto del Mediterraneo occidentale e fattore straordinario di sviluppo territoriale, anche in considerazione delle dinamiche turistiche che è in grado di innescare “un grande progetto di rigenerazione culturale in cui credo fortemente, dove la cultura rappresenta il fattore d’attrazione per un turismo esteso a tutti i mesi dell’anno. Basti pensare che un’analisi ha certificato come l’ingresso dei nuraghi nella lista dei beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco può contribuire a rafforzare i flussi turistici, allungare la stagione e determinare un vero e proprio salto di qualità in termini di percezione dell’isola e di crescita del pil della Sardegna”.

