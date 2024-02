La visita del ministro Valditara a Tempio rinviata a dopo le elezioni regionali

La visita del ministro dell’Istruzione.

La tanto attesa visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a Tempio è stata rinviata a data da destinarsi. Questa decisione, sicuramente influenzata dalla frenesia elettorale che precede le imminenti elezioni regionali del 25 febbraio, giunge come una sorpresa per molti.

Il viaggio del ministro in Sardegna, originariamente programmato da tempo, si scontra con l’avvio della campagna elettorale e, di conseguenza, sarà rimandato al termine del scrutinio regionale. È stato l’Assessore regionale all’Istruzione, Andrea Biancareddu, a confermare che l’incontro non avrà luogo prima della data delle elezioni, lasciando molti a interrogarsi sulle motivazioni di questa scelta.

Il recente incontro di Valditara con soli studenti delle quinte classi delle scuole superiori della città aveva sollevato polemiche e critiche, soprattutto per il coinvolgimento limitato e per la data scelta, che ha alimentato il malcontento di una parte del mondo scolastico. Le controversie sono emerse anche in merito alle scelte governative riguardanti il dimensionamento delle scuole, in particolare per quanto concerne l’accorpamento dei due licei cittadini.

