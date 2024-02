Villa Certosa è in vendita, 500 milioni per la reggia di Berlusconi

In vendita Villa Certosa a Porto Rotondo.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, i suoi eredi stanno procedendo alla messa in vendita di Villa Certosa a Porto Rotondo, con un prezzo stimato di 500 milioni di euro. Acquistata alla fine degli anni ’80, la tenuta in Costa Smeralda è stata completamente ristrutturata.

Il processo di vendita è stato affidato al consulente immobiliare milanese Dils, e sembra che stiano collaborando alcune agenzie di immobili di lusso, tra cui Sotheby’s International. Si prevede che le risorse raccolte dalla vendita delle residenze saranno divise tra gli eredi, mantenendo le proporzioni già definite nel nuovo assetto di Fininvest.

Tuttavia, alcune proprietà saranno escluse dalla procedura di vendita, come la storica Villa San Martino ad Arcore, che rimarrà il centro della vita familiare secondo i desideri di Marina Berlusconi. Allo stesso modo, il complesso immobiliare di Vimercate e altre proprietà resteranno in mano ai cinque figli dell’ex premier. Marina, in particolare, sembra intenzionata a rilevare Villa Campari a Lesa e altri beni appartenuti direttamente al padre. Mentre alcune proprietà rimarranno parte del patrimonio immobiliare di Fininvest, tra cui Villa Gernetto e Costa Turchese a Olbia.

