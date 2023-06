Non solo ristorazione: le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

I nuovi annunci di lavoro a Olbia e in Gallura.

Stai cercando ancora lavoro? A Olbia e in Gallura sono tante le offerte di lavoro in questo periodo. Anche se siamo già a giugno, molte aziende del territorio stanno ancora assumendo per la stagione estiva. I contratti di lavoro offerti dalla maggioranza sono della durata di 4-5 mesi e durano solitamente fino al periodo di settembre-ottobre.

Hotel, stabilimenti balneari, bar, ristoranti. La maggioranza delle aziende che assumono fanno parte del settore ricettivo e turistico. Non mancano nemmeno offerte di lavoro che vengono da altri settori. Ecco alcuni annunci.

Se stai cercando lavoro come bagnino, ci sono due nuove offerte di lavoro. Una è a Golfo Aranci, dove “un’azienda che gestisce giochi acquatici a Cala Sassari si ricercano 2 addetti ai servizi per bagnanti per la stagione estiva. Le figure si occuperanno di supportare i clienti durante l’utilizzo dei giochi, supervisionando e svolgendo tutte le mansioni utili alla sicurezza e tutela dei clienti”. Non è richiesta esperienza, ma il brevetto da bagnino.

Su Sardegna Lavoro c’è un nuovo annuncio da parte di un’azienda a Olbia che cerca un’estetista qualificata (estetica di base). Il contratto di lavoro dura 4 mesi rinnovabili. Un’altra posizione per lavoro qualificato si trova a Luogosanto. “Azienda vitivinicola localizzata in territorio di Luogosanto è alla ricerca di un trattorista da inserire in organico. La figura dovrà occuparsi della semina, della concimazione e dell’aratura dei terreni, alla guida di trattori agricoli a ciò destinati. La sede di lavoro sarà il territorio comunale di Luogosanto, ed il contratto iniziale avrà durata di 6 mesi”.

