L’addio commosso a Bruno Orecchioni.

Un uomo adorabile ed eccezionale, così viene ricordato Bruno Orecchioni, scomparso ieri all’età di 76 anni. La dolorosa notizia è stata annunciata dalla sua cara moglie Rimedia e lascia un vuoto profondo nei cuori dei suoi cari, compresi i figli Claudia con Lorenzo, Pietro con Valentina, i nipoti tanto amati Ettore e Gregorio, insieme a tutti gli altri parenti.

Il funerale avrà luogo domani, sabato 2 dicembre, presso la chiesa di Sant’Antonio in via Aspromonte ad Olbia alle ore 15:30. Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale Mater Olbia. La famiglia accoglierà coloro che desiderano partecipare per condividere il loro dolore e rendere omaggio a un uomo straordinario.

