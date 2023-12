Salta il corteo per Giulia Cecchettin a Tempio, problemi coi docenti

Niente corteo per Giulia Cecchettin a Tempio.

La manifestazione degli studenti del Liceo “Dettori” a Tempio Pausania in onore di Giulia Cecchettin è stata improvvisamente interrotta poiché molti docenti non si sono resi disponibili per la sorveglianza.

La dirigente, Maria Ivana Franca, ha espresso il suo disappunto nel comunicato ufficiale, sottolineando la mancanza di sensibilità da parte dei docenti e suggerendo che il corteo avrebbe potuto rientrare nelle ore di educazione civica.

Il Consiglio di Istituto tenutosi ieri sera ha chiarito che la tempistica stretta ha impedito ai docenti di organizzarsi. Tuttavia, la dirigente ha confermato di aver sperato in un maggiore supporto. Gli studenti intendono comunque manifestare domani, nonostante l’appello della dirigente affinché una rappresentanza deponga dei fiori in piazza.

