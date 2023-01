L’aeroporto di Olbia è tra i migliori in Italia, ecco la classifica

La classifica sull’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia promosso tra i migliori in Italia: lo dice una recente classifica stilata da ParkVia che ha dato un punteggio agli scali italiani. Secondo il portale online per la prenotazione dei parcheggi in aeroporto, il Costa Smeralda è addirittura quarto nel Belpaese.

Lo scalo olbiese è addirittura meglio di quello di Cagliari (7), mentre Alghero è soltanto in 26esima posizione. Ma non è la sola sorpresa. Il Costa Smeralda è meglio anche di Milano Linate, che occupa il quinto posto della top 10. A guidare la classifica è Roma Fiumicino, mentre a seguire c’è Napoli Capodichino. In terza posizione Milano Malpensa. I fattori che hanno portato a valutare positivamente l’aeroporto gallurese sono i servizi di cui è fornito.

Il wi-fi gratuito, servizi di fast track, parcheggi coperti e collegamenti con il centro storico. Questi sono i parametri presi in considerazione da ParkVia. Altri fattori sono il numero di voli di linea e delle destinazioni negli ultimi 30 giorni da ciascun aeroporto e la distanza in auto dal centro storico di Olbia. Il peggiore, al 33esimo posto, è lo scalo di Crotone mentre Alghero è fanalino di coda al 26esimo posto.

