La corsa per la guida del Pd passa ancora una volta da Olbia: sabato 4 febbraio sarà in città la candidata Elly Schlein. La deputata ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna comincerà dalla sua Gallura il suo tour di un giorno in Sardegna. “La giornata parte da Olbia, prevista tappa a Dorgali e Oristano, per poi raggiungere il Sud Sardegna e Cagliari“, spiegano gli organizzatori. Anche Stefano Bonaccini aveva scelto di cominciare a Olbia e chiudere a Cagliari il suo giro elettorale nell’Isola.

“Un’occasione preziosa per confrontarsi con la deputata e candidata alla segreteria sul futuro del partito – spiegano -, con un occhio di riguardo alle peculiarità di un territorio, la Sardegna, con diversi comuni al voto nel 2023 e chiamata a rinnovare il governo della Regione e del capoluogo sardo nel 2024”.

