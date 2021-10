Olbia piange Antonello Fontana, fondatore del Circolo Nautico e dello storico negozio di ottica

Se ne è andato a 78 anni. Era gravemente malato da tempo.

Con la morte di Antonello Fontana,78 anni, nato a Sassari ma da sempre residente ad Olbia, va via un pezzo della memoria storica della città. Ieri si sono svolti i funerali del noto imprenditore in forma privata, per scelta della famiglia. La moglie Lietta Campesi e le figlie Gaia e Nicoletta, hanno preferito esequie private, senza clamore.

Antonello Fontana era un uomo molto noto, non solo ad Olbia: nel 1966 ad appena 23 anni, aveva fondato l’ottica Fontana in via Giovanni Maria Angioy, nel corso di Olbia. L’apprezzamento di olbiesi e turisti, per 45 anni è stata emblema del successo di Fontana ed oggi è nelle mani della giovane figlia Nicoletta, che ha deciso di seguire le orme del padre. Antonello accoglieva i clienti sempre vestito con abiti eleganti e ricercati: gli immancabili occhiali colorati en pendant con la cravatta o l’abito di taglio sartoriale, i gemelli al polso. Un fare gentile, educato e simpatico che sapeva come attirare e mantenere amici e clienti. La sua bottega qualche anno fa è stata premiata come una tra le più antiche di Olbia.

Era un uomo di mondo, al quale piaceva molto viaggiare, specie con la sua barca. Non è un caso che nel 1982, fu tra i fondatori dell’attuale Circolo Nautico di Olbia, dove spesso era possibile trovarlo in compagnia dei naviganti come lui ed immancabile agli eventi organizzati dal Circolo, ai quali partecipava anche in qualità di chi quella patente nautica non l’aveva solo per tenerla in un cassetto, ma di un uomo al quale piaceva tanto il mare da voler lasciare un proprio segno anche in un circolo così prestigioso.