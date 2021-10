L’intervento a La Maddalena.

Nuova vita nella piazza Umberto I a La Maddalena. Le palme devastate dal punteruolo rosso saranno presto sostituite.

Nonostante i vari sforzi del Comune di salvare le palme sulla piazza, tormentate da anni dal parassita, gli alberi non sono riusciti a resistere. Ora l’ente, per dare nuovo lustro alla piazza principale del paese provvederà alla rimozione dei tronconi rimasti per piantare nuovi alberi. Lo stesso lavoro sarà fatto anche sulla via Amendola, con nuove palme più resistenti. Per realizzare il progetto e l’intervento l’amministrazione comunale di La Maddalena ha investito 17mila e 548 euro.