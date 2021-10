Il numero dei contagi a Olbia.

Aumentano leggermente i positivi al coronavirus a Olbia, con 52 casi. Tuttavia, non c’è alcun ricoverato né in terapia intensiva né in quella ordinaria.

Ad aggiornare sulla situazione epidemiologica il sindaco Settimo Nizzi. “La situazione è stabile – dichiara il primo cittadino -. La vaccinazione sta funzionando e in merito a questo sono iniziate le vaccinazioni con la terza dose. Ogni giorno all’hub si stanno facendo 150 prime dosi, 300 seconde dosi e si sta provvedendo a svolgere un servizio molto importante, andando nei singoli paesi per vaccinare le persone”.