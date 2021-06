I nuovi PetStore a Olbia.

Sarà inaugurato domani il nuovo PetStore Conad di Olbia Basa, all’interno della galleria commerciale Terranova a fianco dello Spazio Conad, mentre il PetStore Conad di Olbia Sa Marinedda, in apertura il prossimo 8 luglio, si prepara ad accogliere i clienti e i loro amici a quattro a zampe all’interno del centro commerciale Olbia Mare.

I negozi offrono una scelta di prodotti ampia e articolata dedicata alla cura e al benessere di tutti gli animali domestici, con le garanzie di qualità, convenienza e sicurezza alla base della filosofia Conad, a cui si aggiungono una serie di servizi specifici, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative e la bilancia pesa cani e gatti.

Presso il Pet Store di Olbia Basa, inoltre, è possibile usufruire del servizio di toelettatura professionale Bubble Pet, eseguito rigorosamente da operatori esperti e qualificati, e di una lava/asciuga per gli accessori di tutti gli animali domestici.

Entrambi i PetStore Conad sono stati realizzati all’insegna della sostenibilità ambientale, privilegiando il sistema di illuminazione a LED per migliorare l’efficientamento energetico dei locali e hanno accesso diretto dalla galleria dei rispettivi centri commerciali per garantire ai clienti del PetStore Conad un ingresso più rapido, indipendente dal supermercato. I punti vendita si aggiungono ai 4 PetStore Conad già presenti in Sardegna e ai 27 totali presenti sul territorio di Conad Nord Ovest.

“Una doppia apertura per promuovere un format moderno e funzionale, interamente dedicato agli animali da compagnia, con la passione, l’impegno e la professionalità che caratterizzano da sempre e ovunque le nostre insegne. – dichiara Franco Fois, Socio Conad Nord Ovest di Olbia e Nuoro – L’obiettivo è continuare a investire sul territorio e offrire sempre maggiori servizi ai nostri clienti e perché no, anche ai loro amici a quattro zampe che sono a tutti gli effetti parte delle nostre vite, il cui benessere ci sta a cuore”.

Il PetStore di Olbia Sa Marinedda si sviluppa su una superficie di 250mq, conta due casse tradizionali e impiega 4 addetti, tra cui 2 nuove assunzioni. Il numero da chiamare per richiedere informazioni è lo 07891671507. Il PetStore di Olbia Basa di sviluppa su una superficie di 300mq, conta due casse tradizionali e impiega 5 addetti, tra cui 3 nuove assunzioni. Il numero da chiamare per richiedere informazioni è lo 07891671506. Entrambi i PetStore di Olbia saranno aperti tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi dei punti vendita sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.

(Visited 165 times, 165 visits today)