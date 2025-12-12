Il Red Valley torna nel 2026 e si terrà all’Olbia Arena

A Olbia torna il Red Valley dopo il successo della scorsa edizione.

Il Red Valley Festival si prepara a tornare a Olbia nel 2026. Una sorpresa visto che in tanti pensavano che la kermesse avrebbe lasciato la città. Ad annunciarlo è proprio l’organizzazione dell’evento. Si terrà sempre all’Olbia Arena il 13, 14 e 15 agosto con una serata in meno rispetto alle scorse edizioni. La Magma Events di Luca Usai è pronta a chiamare numerosi artisti sul grande palco che è ormai il protagonista dell’estate olbiese.

LEGGI ANCHE: Si tratta sul futuro del Red Valley, Cocciu: “È di Olbia e deve restare”

Le edizioni a Olbia sono state quelle che hanno raggiunto un successo maggiore. Lo scorso anno si è tenuta la decima edizione e tantissimi artisti importanti sono saliti sul palco dell’Olbia Arena regalando una manifestazione di grande successo che in 4 edizioni ha portato in città oltre 350.000 presenze e un centinaio di artisti, anche internazionali. Gli abbonamenti full pass saranno disponibili per l’acquisto a partire da lunedì 15 dicembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui