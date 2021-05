A Olbia e Arzachena una speciale cartolina per la Festa della Repubblica

La cartolina per celebrare la Festa della Repubblica.

Arriva negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro (via Acquedotto) e di Arzachena (viale Costa Smeralda) e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale un’altra cartolina filatelica colorata, che Poste Italiane dedica alla “Festa della Repubblica 2021”.

La cartolina sarà disponibile da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno e al prezzo di € 0,90 nelle sedi interessate, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza. Un’altra iniziativa della Filatelia di Poste Italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il nostro Paese.

