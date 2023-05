Non solo Testimoni di Geova, cerca di bruciare anche un bar

Ha cercato di bruciare la sede dei Testimoni di Geova e un bar e stava preparando attentati: pensionato 69enne finisce ai domiciliari. Nel primo caso avrebbe agito perché lo avrebbero disturbato con tentativi di conversione mentre nel bar sarebbe stato trattato male. Verso le 4 del mattino i carabinieri avevano trovato due barattoli di benzina all’ingresso del bar, salvando l’attività. Quando invece se l’era presa coi Testimoni di Geova il fuoco aveva aggredito le piante del giardino.

Entrambi gli episodi sono avvenuti a Muravera e in tutti e due i casi c’erano le telecamere. Ma quando i carabinieri si sono presentati a casa sua lo hanno trovato che preparava un altro attentato incendiario e non l’ha presa bene. Ha lanciato contro di loro diversi oggetti, colpendo un militare che era riuscito a entrare. Per calmarlo è intervenuta un’ambulanza del 118. Il pensionato è finito ai domiciliari, con diverse accuse, in attesa dell’udienza di convalida.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui