Tempio dice addio alla gentile zia Paola, aveva 98 anni

L’addio a Paola Scampuddu.

Paola Scampuddu, venuta a mancare ieri all’età di 98 anni, non solo ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi figli Mario, Giovanni e Giuseppe, ma anche nella comunità di Tempio Pausania, dove ha trascorso gran parte della sua vita.

Nata il 14 agosto 1924 proprio in questa città, è stata una figura storica di riferimento per tanti cittadini, che ne hanno apprezzato la saggezza e la gentilezza. Conosciuta come Pina, la donna sposò il signor Saba, col quale ha condiviso l’avventura della vita, mettendo al mondo 3 figli.

La morte della signora ha scosso tutta la comunità locale. Il corteo funebre partirà dall’ospedale civile, dove la signora aveva trascorso gli ultimi giorni della sua vita, per far tappa alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe, dove si svolgerà la celebrazione in sua memoria.

La signora Paola Scampuddu, con il suo sorriso e la sua generosità, ha fatto la differenza ed è stata un esempio di vita per molti.

