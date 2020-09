Orrore a Olbia, cane ucciso brutalmente.

Orrore a Olbia dove un cane è stato impiccato e dato alle fiamme e il suo corpo abbandonato nelle campagne di Monte Pino. La carcassa dell’animale è stata trovata semi carbonizzata insieme ad una corda dove sarebbe stato impiccato il cane.

A denunciarlo, con una testimonianza video è la Lida di Olbia, associazione che da anni si occupa degli animali in difficoltà. “Non sappiamo in che sequenza siano avvenuti i fatti – denuncia Cosetta Prontu dall’associazione -, ma inorridisce come una persona possa infliggere così tanto dolore ad una creatura innocente. Avrà seguito il suo carnefice fiduciosa, senza sapere che la vittima da sacrificare sarebbe stata lei. Sono in mezzo a noi, sono pericolosi. È stata sporta denuncia presso gli enti competenti”.

Questa brutale uccisione ha scatenato polemiche e sdegno in città, ma è l’ennesimo atto barbarico contro gli animali che si registra a Olbia.

https://www.facebook.com/watch/?v=355373835634795&extid=6il7uFBCE6RP2KAr

