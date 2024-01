Comprare casa è un lusso, crescono ancora i prezzi a Olbia

Prezzi delle case alle stelle a Olbia, ma gli affitti scendono.

I prezzi delle case in vendita a Olbia continuano a lievitare. In città, secondo l’ultima rilevazione di Immobiliare.it, comprare un’abitazione è sempre più un lusso nella città gallurese. Stando all’ultima rilevazione sul mercato immobiliare nel comune, il prezzo di vendita sale a 3.308 euro al metro quadro. Una crescita del 4,42% a dicembre rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ma il prezzo di vendita è lievemente calato rispetto all’ottobre del 2023, dove il valore era salito a 3.318 al metro euro al metro quadro. Solo due anni fa, nel mese di febbraio, comprare casa costava in media € 2.917 al metro quadro.

Le zone più care e meno costose nel 2024.

Le zone più care di Olbia sono Porto Rotondo, Pittulongu e Portisco. Le zone intermedie sono Murta Maria, Santa Mariedda. Nella prima località per comprare casa sono stati chiesti in media 4.757 per metro quadro. A Pittulongu circa 3.592 euro a metro quadro. I quartieri dove i prezzi sono più bassi sono: San Nicola (1903 euro), Baratta (1937), San Simplicio (2.064) e centro storico (2.069).

Calano gli affitti a Olbia.

Al contrario, gli affitti per gli immobili residenziali sono scesi del 16,92% rispetto a dicembre del 2022. L’anno prima i proprietari chiedevano 20,10 euro al metro quadro in media, mentre nello stesso mese dell’anno successivo hanno chiesto 16,70 euro al mese.

