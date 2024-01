Le dichiarazioni di Nizzi sulla presenza di siringhe nel parco di Olbia

”In riferimento all’articolo uscito sul vostro giornale on line il 9 gennaio 2024, desideriamo smentire con forza quanto affermato a proposito del parco urbano Fausto Noce”, queste le parole del sindaco Settimo Nizzi che fa subito il punto sulla situazione del polmone verde all’interno della città.

”Quanto descritto nell’articolo non corrisponde assolutamente alla realtà e la foto rappresenta un luogo che non riconosciamo come interno al parco. Il Fausto Noce è in ordine e pulito, possiamo affermarlo perché i nostri sopralluoghi sono costanti”.

Nizzi prosegue spiegando nello specifico le attività volte a conservare il parco in ordine: ”Il servizio di manutenzione del verde viene garantito da più persone che lì lavorano quotidianamente e che, all’occorrenza, vengono implementate di numero. Naturalmente questo servizio implica che qualora si trovino “oggetti” di qualunque genere buttati per terra da gente priva di senso civico, questi vengono immediatamente rimossi e l’area ripulita. La raccolta dei piccoli rifiuti viene svolta quotidianamente tutto l’anno, anche nei giorni festivi. I bagni vengono controllati attraverso le telecamere di videosorveglianza attive 24 ore su 24 e puliti diverse volte al giorno. Oltre a queste attività che svolge la nostra azienda municipalizzata Aspo, l’associazione Ages si occupa dell’apertura e della chiusura delle vie d’accesso e garantisce più passaggi al giorno con sopralluoghi di controllo”.



”In un parco così grande può capitare che ogni tanto si trovi qualche rifiuto che, desideriamo ricordare, è sempre gettato da persone maleducate. Noi non possiamo che pulire costantemente, ma vogliamo sottolineare che la situazione non è assolutamente quella descritta. Stigmatizziamo pertanto quanto contenuto nell’articolo, si tratta di vere e proprie bugie che non fanno altro che danneggiare la nostra città, restituendo all’esterno un’immagine non veritiera e negativa di Olbia e del suo parco”, conclude il Sindaco.

