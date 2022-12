Due cinghiali nel parcheggio di un centro commerciale a Olbia

I centri commerciali sono presi d’assalto in vista del Natale e anche due cinghiali hanno deciso di raggiungerne uno a Olbia. Sotto lo sguardo vigile degli smartphone, un cucciolo curioso e la madre si sono avvicinati ai parcheggi del centro commerciale Olbiamare, nell’omonimo quartiere.

Il più piccolo dei due cinghiali non si preoccupa dei curiosi e delle auto e va a curiosare nel parcheggio, subito seguito dalla madre premurosa. I due si mettono a cercare cibo tra le auto in sosta mentre chi li riprende ipotizza scherzosamente vari metodi di cattura. Nelle scorse settimane era diventato virale un altro video girato sempre a Olbiamare, con una famigliola di cinghiali che passeggiava per strada.

