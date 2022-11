Una famigliola di cinghiali a spasso per le strade di Olbia, ecco le immagini

I cinghiali a spasso in un quartiere di Olbia.

Una famigliola di cinghiali a spasso per le vie di Olbia. Gli avvistamenti di questi animali selvatici in città stanno diventando sempre più frequenti, stavolta è il turno del quartiere Olbiamare. L’avanzata dei cinghiali verso le zone urbanizzate sta interessando diverse zona d’Italia e il fenomeno sta crescendo pure in Sardegna. Sono diverse le zone della Gallura dove i cinghiali hanno preso il posto dei turisti. Ma ci sono anche i casi di convivenza, con gli animali che si sono abituati a passeggiare tra i bagnanti per cercare cibo. Un episodio recente si è verificato a San Teodoro e capita regolarmente nelle isole maddalenine di Caprera e Spargi.

Questa volta una nuova famigliola con mamma e i suoi piccoli è stata vista nel quartiere Olbiamare, dietro il centro commerciale ex Auchan. La fotografia, pubblicata nel gruppo del noto Antonio Tango ha scatenato una serie di reazioni divertite da parte dei suoi follower. Non solo divertimento per i cinghiali a spasso per Olbia ma anche tante preoccupazioni per l’incolumità pubblica. “Spero non siano pericolosi”, commentano i residenti di Olbiamare.

