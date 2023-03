Appuntamento al mercato contadino dell’Olbia community hub

Al mercato contadino dell’OLbia community hub i produttori agricoli incontrano la ristorazione: nuovo appuntamento all’insegna del buon cibo e della solidarietà. Il community hub organizza ogni terzo sabato del mese, il “Mercato contadino”. Un’iniziativa per promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, sensibilizzare le persone ad una alimentazione sana e consapevole. E migliorare l’accesso al cibo di qualità a chilometro zero.

In collaborazione con Slow Food ci sarà un mercato aperto al pubblico con produttori agricoli provenienti da tutta la Sardegna. L’evento mensile diventa un’occasione di incontro tra i produttori agricoli e il settore turistico, con l’obiettivo di far conoscere i prodotti di qualità del territorio ai turisti. L’appuntamento è sabato 18 marzo dalle 8:30 alle 13:30 presso il community hub di via Perugia, 3 nel quartiere Poltu Quadu a Olbia.

Agricoltura e solidarietà

Il mercato ospiterà anche un banco gestito dai volontari della Fondazione Umberto Veronesi che offriranno il pomodoro in barattolo d’acciaio dedicato al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili. Non è necessario registrarsi per partecipare al mercato contadino, che è aperto al pubblico gratuitamente. Tuttavia, per i titolari di hotel, strutture ricettive extra-alberghiere, ristoranti, bar e simili, l’iscrizione è richiesta per ottenere un voucher per la degustazione. L’iscrizione può essere effettuata fino alle H 12:00 di mercoledì 15 marzo attraverso il modulo disponibile a questo link: https://olbiacommunityhub.it/mercato-contadino-produttori-agricoli-incontrano-il-settore-del-turismo/. Il mercato si aprirà con una presentazione a cura di Slow Food Gallura e Slow Food Youth Network alle 9:00 presso la sala formazione del community hub.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui