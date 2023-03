Eurospin apre un nuovo punto vendita in Gallura: ecco dove

La catena Eurospin apre un nuovo punto vendita in Gallura

Il logo gialloblù con le 12 stelle dell’Eurospin ha trovato un’altra casa in Gallura: apre un nuovo punto vendita. Ormai l’iter è avviato e la catena veronese del discount dopo Olbia, Tempio, San Teodoro, Santa Teresa e Palau ha deciso di sbarcare anche a La Maddalena.

Il punto vendita aprirà nella zona La Ricciolina, vicino alla Conad, ma pochi passi dal camping Maddalena e dallo stadio Salvatore Zichina. Le pratiche in Comune sono a buon punto e le voci si rincorrevano da tempo e in tanti speravano che l’apertura arrivasse in tempo per l’estate. Non dovrebbero essere quelli i tempi e il punto vendita Eurospin a La Maddalena dovrebbe aprire i battenti verso ottobre.

