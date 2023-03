Caro bollette, aumentano le telefonate coi tentativi di truffa in Gallura

Telefonate con truffa in Gallura contro il caro bollette

Per cercare di risolvere il problema del caro bollette in Gallura c’è chi rischia di finire nella trappola della truffa. E c’è chi rischia di passare dalla padella alla brace. Tutti devono fare i conti con gli aumenti indiscriminati delle bollette e c’è chi cerca di aproffitarsene.

In questi giorni sono tanti i consumatori che in Gallura stanno ricevendo telefonate da chi si spaccia per Enel Energia, ma non si tratta di offerte vere. Alcuni squali stanno approfittando del momento di difficoltà e sono tanti i cittadini che si stanno lamentando per queste telefonate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui