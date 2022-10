Gianluca Vacchi battezza lo Sporting padel Tempio

Ci sarà anche Gianluca Vacchi all’inaugurazione dello Sporting padel Tempio all’interno del Palazzetto dello sport Tino Carta di Tempio. Il taglio del nastro avverrà domenica 30 alle ore 18 alla presenza delle autorità politiche e sportive della cittadina gallurese. La struttura, unica nel suo genere in Italia, ospita tre campi ufficiali di padel circondati da tribune che potranno accogliere alcune centinaia di persone. Ospite speciale della giornata sarà Gianluca Vacchi che parteciperà all’evento inaugurale esibendosi in una partita di padel insieme al suo maestro. Ma approfitterà dell’occasione per dare man forte nelle donazioni da parte dei partecipanti e dei presenti.

Il ricavato delle donazioni sarà gestito dalle associazioni Omnia Aps e all’Asd Diversamente Sport e saranno destinati al finanziamento di alcuni progetti riabilitativi del centro diurno Csm Asl Gallura di Tempio Pausania per pazienti psichiatrici. Lo Sporting padel Tempio vuole dare il via anche a un progetto d’inclusione sportiva, iniziando da domenica prossima dove alcuni ragazzi della Diversamente sport saranno presenti in qualità di giocatori e si esibiranno insieme a dei maestri di padel. L’idea è quella di creare intorno al torneo di Padel un evento di solidarietà e socialità. Ma anche divertimento e amicizia e di creare un format di manifestazione che si ripeta nel tempo e diventi una tappa fissa del calendario sportivo tempiese.

Domenica il programma della giornata inaugurale avrà inizio alle 10 con un torneo al quale parteciperanno 24 squadre composte dai migliori atleti sardi di padel. Alle 15 l’esibizione dei ragazzi dell’associazione diversamente Sport mentre alle 17:30 l’esibizione di Gianluca Vacchi. Alle 18 il taglio del nastro da parte del Comune di Tempio Pausania. Si proseguirà con la serata dedicata alla musica con dj set condotto da Igino Coni e Dj Gabry.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui