Geometra denunciato per truffa aggravata e falso

Un geometra è stato denunciato per truffa aggravata e falso: avrebbe intascato i soldi per una pratica edilizia mai presentata. Per ottenerli avrebbe, letteralmente, fatto carte false. A far scattare gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Monserrato è stata la denuncia di una donna 67enne. I carabinieri hanno scoperto che il professionista, per garantirsi un ingiusto profitto, attribuiva ad altri le cause nel ritardo. In realtà non aveva presentato la pratica edilizia per la quale aveva ricevuto formale incarico professionale dalla donna.

Dalla committente si era fatta consegnare più volte soldi in contanti, per oltre settemila euro, giustificati in parte come pagamento degli oneri edilizi derivanti dalla legge Bucalossi. In realtà il pagamento di tale onere non è previsto sino all’approvazione della concessione edilizia. Per ottenere la fiducia della donna l’uomo aveva anche creato un atto pubblico falso che attestava l’avvenuto pagamento al Comune dell’importo previsto da tali oneri. Non solo, in seguito il geometra denunciato aveva falsificato i contenuti di una ricevuta Pec, proveniente dalla piattaforma pubblica della Regione Sardegna che rende pubblici tali atti amministrativi. Dopo gli accertamenti dai carabinieri è scattata la denuncia.

