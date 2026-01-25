Marco Decandia alla guida dei commercialisti in Gallura

“Marco Decandia è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti della Gallura“, lo annuncia il sindaco di Tempio.

“A nome dell’Amministrazione comunale e della Città esprimo le più affettuose congratulazioni al dott. Marco Decandia – spiega il sindaco Gianni Addis -, eletto nei giorni scorsi Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Tempio Pausania, al termine delle recenti consultazioni che hanno portato al rinnovo del Consiglio. A lui inviamo i migliori auguri di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità e prestigio, che assume anche un valore speciale perché vede un professionista tempiese alla guida di un’istituzione così rilevante per il territorio”.

“Siamo certi che il dott. Decandia saprà contribuire a rafforzare con competenza e spirito di servizio, il dialogo istituzionale e la cultura della legalità, a beneficio dell’intera comunità.

Al Presidente Decandia e a tutto il nuovo Consiglio, che resterà in carica per il mandato 2026–2030, le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui