Un 16enne di Olbia porta avanti la sua passione del classici

No, non chiamatelo ‘alieno’. Certo, figurerebbe bene fra gli studenti de “L’attimo fuggente” , sedotti nel film dal carisma magico del prof Robin Williams. Semplicemente, Salvatore Caligaris, olbiese di anni 16, studente del Liceo Gramsci di Olbia, ama i classici. Meglio, divora i testi dei maestri latini e greci. Fa

ogni giorno una scorpacciata di cultura, una doccia di antichità. E il bello è che è davvero orgoglioso di farla: “Non so come sia nata questa passione, ma esisteva già alle medie – spiega lui impavido -. Ora, grazie ai miei professori al liceo si è rafforzata e consolidata”.

Tanto che adesso, fra le tante iniziative, Caligaris ha creato il progetto “Hub- Letteratura“, prepara una mostra alle “Casermette ” di via Mameli sulla trasposizione di testi letterari in immagini. Ancora, come se non bastasse, già pensa a due convegni per questa primavera: “Uno sull’Olbia romana, un altro sulle Epistole di Cicerone – chiarisce con la massima naturalezza – Da qualche mese, sono anche responsabile per la Sardegna del Centro Latinitatis Europae, un altro modo per promuovere la lingua di Cesare e di Augusto”

Praticamente un alieno, caro Salvatore, in una città come Olbia…

“Non è detto, sta tutto nella determinazione e nella costanza che ci metti .Ho uno zoccolo duro di una decina di fedelissimi, cerco di lavorare con il minimo di spese, contatto io stesso studiosi e accademici. Ci promuoviamo con i social e lentamente cresciamo”.

Tutta roba leggera, insomma.

“Ma no….Nel tempo libero seguo le partite di pallavolo, ascolto i grandi della lirica, da Verdi a Puccini, organizzo gite in gommone”.

Insomma, uno stakanovista. Mamma e papà che dicono?

“Mi sostengono fino alla fine, sono i miei primi supporters”.

Caligaris, un simpatico Ufo sbarcato in una città da colonizzare. Parlando in latino, è naturale…

