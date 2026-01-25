Salvatore, 16enne di Olbia con la grande passione per i classici greci e latini

25 Gennaio 2026

di Ernesto Massimetti

Un 16enne di Olbia porta avanti la sua passione del classici

No, non chiamatelo ‘alieno’. Certo, figurerebbe bene fra gli studenti de “L’attimo fuggente” , sedotti nel film dal carisma magico del prof Robin Williams. Semplicemente, Salvatore Caligaris, olbiese di anni 16, studente del Liceo Gramsci di Olbia, ama i classici. Meglio, divora i testi dei maestri latini e greci. Fa
ogni giorno una scorpacciata di cultura, una doccia di antichità. E il bello è che è davvero orgoglioso di farla: “Non so come sia nata questa passione, ma esisteva già alle medie – spiega lui impavido -. Ora, grazie ai miei professori al liceo si è rafforzata e consolidata”.

Tanto che adesso, fra le tante iniziative, Caligaris ha creato il progetto “Hub- Letteratura“, prepara una mostra alle “Casermette ” di via Mameli sulla trasposizione di testi letterari in immagini. Ancora, come se non bastasse, già pensa a due convegni per questa primavera: “Uno sull’Olbia romana, un altro sulle Epistole di Cicerone – chiarisce con la massima naturalezza – Da qualche mese, sono anche responsabile per la Sardegna del Centro Latinitatis Europae, un altro modo per promuovere la lingua di Cesare e di Augusto”

Praticamente un alieno, caro Salvatore, in una città come Olbia…

“Non è detto, sta tutto nella determinazione e nella costanza che ci metti .Ho uno zoccolo duro di una decina di fedelissimi, cerco di lavorare con il minimo di spese, contatto io stesso studiosi e accademici. Ci promuoviamo con i social e lentamente cresciamo”.

Tutta roba leggera, insomma.

“Ma no….Nel tempo libero seguo le partite di pallavolo, ascolto i grandi della lirica, da Verdi a Puccini, organizzo gite in gommone”.

Insomma, uno stakanovista. Mamma e papà che dicono?

“Mi sostengono fino alla fine, sono i miei primi supporters”.

Caligaris, un simpatico Ufo sbarcato in una città da colonizzare. Parlando in latino, è naturale…

