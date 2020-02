Appuntamento per il 26 febbraio.

L’associazione Guide Turistiche della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Olbia, organizza per il 26 febbraio una giornata di sensibilizzazione ambientale all’insegna del volontariato e della pulizia collettiva. In questa occasione l’attenzione è rivolta a due siti particolarmente meritevoli di tutela ossia, l’Isola Lepre ed il sito archeologico Pozzo Sacro.

Tutti sono invitati a prender parte all’iniziativa che si articolerà dalle ore 9:30, ritrovo partecipanti in via L. B. Alberti. Successivamente alle ore 9 e 45 circa, distribuzione dell’occorrente ed inizio attività di pulizia Isola Lepre.

Dopo la pausa pranzo prevista alle ore 12 alle 13 e 30 ci si trasferirà con propri mezzi in località Sa Testa, per la pulizia del sito archeologico e delle sue immediate vicinanze. Le operazioni di pulizia si concluderanno alle ore 16 e 30.

