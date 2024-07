Tutti in bici al Fausto Noce di Olbia per un test drive inclusivo

L’evento in bici a Olbia per favorire la mobilità sostenibile.

Al Fausto Noce di Olbia si terrà un test drive inclusivo per la mobilità sostenibile. Il progetto Mezzo (1/2) di mobilità inclusiva a Olbia, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, torna con un evento pubblico negli spazi aperti della città. Tutti i volontari e i partner del progetto danno infatti appuntamento a domenica 7 luglio all’entrata principale del Parco Fausto Noce. A partire dalle 18, verranno messi a disposizione i mezzi ciclabili inclusivi di Mezzo (1/2) per chiunque voglia provarli.

L’iniziativa nasce per coinvolgere attivamente la popolazione locale, che avrà così l’occasione di conoscere modi alternativi di vivere la città. In maniera inclusiva e del tutto sostenibile. Tutti i cittadini interessati potranno imparare gratuitamente, con l’aiuto delle persone coinvolte nel progetto Mezzo(1/2),

a usare e testare in autonomia e in ambiente protetto i mezzi ciclabili.

Si tratta di bici acquistate dalla rete di partner attraverso il progetto di mobilità e che prossimamente saranno disponibili, sempre in maniera gratuita, nella velostazione che verrà installata all’interno della stazione Fs Terranova. Questi i mezzi a pedalata assistita che i volontari di Mezzo (1/2) porteranno

al parco: il tandem OL3 (hugbike), la Veloplus Van Raam per il trasporto della carrozzina, la OPAIR Van Raam che diventa sedia a rotelle e la Berkelbike che si pedala con la propulsione combinata di braccia e gambe L’iniziativa ricalca il test drive-evento “In Mezzo al parco” che con una dinamica analoga aveva coinvolto numerosi cittadini in una giornata di ciclabilità e scambio di opinioni sulla necessità di una maggiore mobilità a Olbia rivolta a tutti.

Mezzo (1/2), grazie al sostegno della Fondazione CON IL SUD, è un progetto che riunisce una rete di partner composta da istituzioni, come il Comune di Olbia e l’Università di Sassari, aziende private , associazioni.

Intende promuovere nuovi servizi di trasporto sostenibili nella città di Olbia, rivolti principalmente alle persone fragili e ai loro caregiver. Oltre all’aspetto pratico, con la realizzazione dell’infrastruttura e l’uso di nuovi mezzi, il progetto intende anche creare maggiore sensibilità con diverse attività rivolte a tutte e coinvolgendo le nuove generazioni.

