Jessica Mazzoli contro Morgan al GF16.

Jessica Mazzoli, la nuova concorrente olbiese del Gf16 ha animato la prima puntata con un battibecco contro il suo ex, il cantante Morgan.

Durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, il cantante di Milano ha accusato di essere stato “incastrato” dalla Mazzoli, riguardo alla nascita della figlia Lara, accusando la concorrente del GF16 di non fagli vedere la bambina.

Mazzoli ha replicato all’intervista con dure parole. “Mia figlia ha gli occhi verdi scuri e lui non lo sa. Lara è stata frutto di un amore, è stata cercata da entrambi, questo lui lo ha dichiarato anche in interviste passate – ha detto la cantante di Olbia -. Lui ha sempre espresso questo desiderio, se poi si è pentito di aver avuto una relazione con me ciò non gli dà il diritto di sputare delle cattiverie su un figlio: è una cosa vergognosa, farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista. La parola incastrato associata ad un figlio è bruttissima”.

In studio Cristiano Malgioglio interviene. “Se è vero quello che dici stai sputtanando Morgan. A mio avviso Morgan penso che debba venire qui e parlare con lei”, ha detto.

(Visited 574 times, 11 visits today)