La lotteria degli scontrini a Olbia.

A Olbia quasi nessuno sembra conoscere la lotteria degli scontrini. Tra lo smarrimento dei commercianti e dipendenti, compresi i clienti, che potrebbero trarne vantaggio dall’iniziativa del Governo per scoraggiare l’uso dei contanti.

Nel centro di Olbia sono tanti quelli che non hanno mai sentito parlare dell’iniziativa e quelli che si sono informati a malapena su cosa preveda.

“Non ci ho capito molto – ha detto Fabiana titolare della Benetton -. Non sappiamo nemmeno come inserirlo negli scontrini. Ho appena comprato la cassa e non so se bisogna cambiarla, insomma non ci hanno detto bene come funziona questa lotteria”.

Pochi i clienti ad oggi che hanno presentato il codice alla cassa per partecipare all’estrazione che si terrà a gennaio. “La situazione è poco chiara – ha detto Romina dipendente del negozio da donna Arimar – non sappiamo se dobbiamo aggiornare le casse e non abbiamo avuto disposizioni per attivarla”.

C’è chi però era informato dell’iniziativa, ma ha avuto problemi di gestione “È una bella idea e l’azienda ci ha informate – ha detto Paola che lavora da Douglas – purtroppo però si rischia di creare file in cassa perché non ci faceva generare il biglietto. L’unica cliente si è presentata proprio il primo giorno con il codice alla cassa.

Poi c’è il problema generazionale, secondo Giovanna, titolare del negozio Fougy. “Devi scaricare codice ed è impegnativo per ad esempio mia madre che ha una certa età”, conclude.

