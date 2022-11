Olbia in lutto per il suo ragazzino, tutta la comunità sconvolta dalla tragedia

A San Simplicio il funerale del ragazzino morto a Olbia

Ieri il saluto dei compagni di scuola oggi tutta Olbia si stringe per l’ultimo saluto al ragazzino di 14 anni che ha perso la vita nei giorni scorsi. Nell’istituto che frequentava ieri c’è stata la prima commemorazione con tutta la scuola che si è stretta in un minuto di silenzio, poi gli studenti vestiti di nero hanno liberato in aria dei palloncini bianchi. La commozione ha travolto anche la società sportiva di cui facevano parte il ragazzino e suo padre, entrambi molto amati.

Ma la tragedia ha coinvolto tutta la città perché la scomparsa di un 14enne è un colpo al cuore per tutti. Oggi è il giorno dei funerali nella basilica di San Simplicio alle 16 con grande partecipazione per un lutto che ha lasciato il segno. Ma non c’è solo il lato emotivo di questa tragedia perché la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta con l’obiettivo di chiarire quali possano essere state le cause. È stata eseguita l’autopsia e sono in corso accertamenti su telefonini e computer per scoprire se dietro la tragedia ci possa essere la responsabilità di qualcuno. Ma nulla potrà lenire il dolore della sua famiglia e della sua Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui