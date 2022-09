In Sardegna 180 nuovi casi di coronavirus e una vittima: il bollettino

Il bollettino del coronavirus in Sardegna

Nell’Isola si registrano oggi 180 nuovi casi confermati di positività al coronavirus, come riporta il bollettino della Regione Sardegna. 155 sono diagnosticati da antigenico e sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.219 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva sono 6 (+1) mentre quelli in area medica sono 81 (+1). Con un incremento di 59 casi sale a 6.602 il numero di persone sottoposte a isolamento domiciliare. In Sardegna si registra un solo decesso: un 80enne della Città metropolitana di Cagliari.