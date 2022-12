Il Comune ripulisce il murale per Achille imbrattato dai vandali

Qualche stupido ha pasticciato il murale dedicato ad Achille, il 14enne scomparso da poco a Olbia, e il Comune lo ha ripulito. La morte del ragazzino ha scosso la comunità olbiese e, tra le tante iniziative fatte per ricordarlo, c’è chi ha realizzato un murale. Ma qualcun altro ha deciso di farsi notare per la sua inciviltà e lo ha pasticciato con scritte e disegni osceni. Un gesto orribile che ha colkpito al cuore il già provato padre del ragazzino. “Non siamo incazzati ma vorremmo solo sapere il perché di tanto odio”, è stato il amaro sfogo.

Dopo lo scempio è sceso in campo il Comune per rimettere le cose in ordine. “Purtroppo vi sono persone che non rispettano neppure la memoria dei nostri concittadini – ha tuonato il sindaco Settimo Nizzi -.

Abbiamo ripulito il murale disegnato in memoria del piccolo Achille e noi lo rifaremo ogni volta che qualcuno si permetterà di rovinare quanto di bello creato per il prossimo”.

Il primo cittadino lancia un monito agli autori del gesto. “Chiedo soltanto a chi lo ha imbrattato di riflettere su quello che ha fatto – ha aggiunto Nizzi -. A azioni simili sono un pessimo esempio e non possono essere tollerate, anche se compiute con leggerezza”.

