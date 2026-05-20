Tutto pronto per il volo diretto da New York a Olbia

Domani, 21 maggio, il grande giorno con il primo volo da New York a Olbia.

L’’aeroporto Costa Smeralda di Olbia si appresta a vivere una giornata storica con l’arrivo del primo volo diretto in assoluto tra la Sardegna e gli Stati Uniti. Il collegamento transatlantico, operato da Delta Air Lines con un Boeing 767-300, atterrerà domani mattina alle nove, proveniente dal JFK di New York, per poi ripartire verso l’America alle 11:20. Questa nuova rotta rimarrà attiva fino a ottobre con quattro frequenze settimanali, concentrate nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Boom di prenotazioni.

Le prenotazioni stanno già registrando un forte successo, segno che la Sardegna attira turismo anche oltreoceano. A registrare più successo sono i voli business e premium, quelli interessati alla Costa Smeralda e al lusso. Il traguardo è il risultato di una lunga pianificazione strategica guidata dalla società di gestione Geasar, in sinergia con gli operatori economici e le istituzioni locali. La data di domani, 21 maggio, segna una giornata storica per lo scalo olbiese, ribattezzato Aga Khan.

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