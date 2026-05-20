L’ultimo saluto a Mauro Zuncheddu.

Si terrà venerdì 22 maggio alle 10:30, nella chiesa di Nostra Signora del Rosario, si terranno i funerali di Mauro Zuncheddu, il ragazzo di ventidue anni di Luras che ha perso la vita lunedì 11 maggio all’ospedale di Tempio.

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Il ragazzo si trovava ricoverato in medicina a causa di una polmonite. Purtroppo è deceduto a causa delle complicazioni, legate a una embolia polmonare, come ha stabilito l’autopsia sul corpo del 23enne eseguita il 18 maggio. Questa tragedia ha colpito fortemente la comunità di Luras, paese dove viveva Zuncheddu con la sua famiglia.

Una brutta notizia che ha coinvolto anche la vicina Tempio Pausania, dove il ragazzo era ricoverato per la sua patologia. Il corteo funebre partirà proprio dall‘ospedale civile cittadino alle 9:15 per dirigersi verso la chiesa. Nel frattempo la Procura di Tempio sta portando avanti gli accertamenti necessari a fare piena luce sulle cause del decesso e a verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità mediche.

Il Comune di Luras ha proclama il lutto cittadino dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in concomitanza con le esequie di Mauro Zuncheddu. Le bandiere del Palazzo Municipale saranno esposte a mezz’asta.

“Come Amministrazione comunale ci stringiamo ancora una volta al dolore della sua famiglia e di quanti gli hanno voluto bene e come segno di vicinanza e rispetto invitiamo i cittadini, le scuole, le attività commerciali e le associazioni sportive a osservare un momento di raccoglimento durante lo svolgimento delle esequie”, ha dichiarato il sindaco.

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